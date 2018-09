Conheça a marca que produz biquínis a partir de sobras de tecido

Peças da Lebôh beach possuem modelagem estilo anos 1940 Foto: Divulgação/Leboh

Para sua primeira coleção de moda praia, a Lebôh decidiu apostar na sustentabilidade, fazendo 100% da coleção com tecidos reaproveitados. Materiais como lycra, fluity, nylon, viscose, crepe e organza vieram de sobras do grupo Morena Rosa, do qual faz parte.

"Pegamos o tecido cru, no começo do processo, podemos fazer o que quiser com ele", conta Eduardo Franzato, diretor da marca. "Fazemos isso na Lebôh como um todo, mas a linha praia é a primeira inteira feita com material reutilizado."

Essa primeira coleção, batizada de Station Balneárie, foi inspirada nos anos 1940, com modelagens vintage e amplas de hot pants e tops, e na arte suprematista e obras gráficas de Malevich, que aparecem na padronagem gráfica de biquínis, maiôs e saídas de praia. O universo esportivo também aparece na coleção em parkas, shorts e casacos corta-vento feitos em tecido técnologico.

A coleção já está à venda no site da marca e em multimarcas espalhadas pelo Brasil com preços que variam de R$ 159,90 (biquíni cortininha) a R$ 645,90 (kimono).