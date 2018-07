Conheça a história do Outubro Rosa e veja como ajudar com doações - e ainda garantir um look

A marca Tufi Duek está doando os lucros de uma camiseta exclusiva para exames de mamografia para as mulheres carentes através da UNACCAM Foto: Leo Faria/ Tufi Duek/ Divulgação

O mês de outubro se consolidou como o mês de conscientização sobre o câncer de mama mundialmente. Tudo começou nos Estados Unidos, durante os anos 1990, quando o Congresso Norte-Americano aprovou que Outubro se tornasse o mês nacional (norte-americano) de prevenção do câncer de mama. Então, a Fundação Susan G. Komen for the Cure realizou a sua primeira Corrida pela Cura e distribuiu laços rosas, que se tornaram o símbolo da causa.

Por se tratar de um câncer que atinge mulheres, o mundo da moda se envolveu diretamente com a divulgação da importância da prevenção e do diagnóstico precoce. Confira na galeria abaixo as ações de marcas de moda e beleza para o mês de outubro.