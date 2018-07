Conheça a Barbie plus size, inspirada em uma modelo famosa

O Ted Talk que a modelo apresentou chamava-se "Plus Size? More like my size". Durante a apresentação, ela encorajou as mulheres a se amarem mesmo se estiverem fora dos padrões da indústria da moda, que sempre busca uma perfeição que não existe. “Be you. Be real. Be authentic. Be your favorite kind of woman” (Seja você. Seja real. Seja autêntica. Seja o seu tipo favorito de mulher) era umas das mensagens de Ashley.

Foto: Divulgação