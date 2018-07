Confira quais são as sombras que estão em alta nesta temporada

Selena Gomez apostou nos olhos rosas para o MET Gala deste ano. Foto: Instagram/ hungvanngo

Nas últimas temporadas, os batons tomaram a frente quando se tratava de make. Cores escuras, texturas diferentes e até mesmo tons como azul e preto passaram a fazer parte do visual de diversas fashionistas. Porém, agora a onda é apostar em novas técnicas nos olhos, principalmente com sombras.

Nas passarelas, a tendência não é novidade.

Mas nas ruas, os olhos em evidência ganham bastante força, principalmente entre influencers de moda e beleza. Confira!

Glossy

Após a textura matte ser a preferida nos nécesseires das fãs de maquiagem, a finalização com gloss começa a ganhar adeptas. Seja misturado com uma cor ou até mesmo sozinho, como no caso da blogueira Nátaly Neri, é a certeza de uma maquiagem cool.

Glitter

O queridinho do Carnaval não ficou só em fevereiro! O brilho invadiu as makes, principalmente usado como sombra nos olhos. É perfeito para um 'up' em looks mais básicos.

Monocromático

Quer causar impacto? Apostar em um tom de sombra monocromático e bem colorido está em alta.

Delineador colorido

Se as outras opções ainda parecem muito diferentonas para você, o delineador colorido é uma escolha segura para quem quer entrar na trend.