Confira os looks das fashionistas durante o Rock in Rio 2017

A blogueira Julia Rodrigues apostou na tendência do corset com camiseta Foto: Instagram/ @juliarodrigues2

O Rock in Rio reuniu uma turma de fashionistas durante os 7 dias de festival. Cantoras, atrizes e blogueiras investiram em diversas tendências para assistir aos shows de seus artistas prediletos. A transparência foi trend campeã entre elas, mas as peças metalizadas e os looks esportivos também marcaram presença. Elementos roqueiros, como couro, coturnos e jaquetas, foram também uma das apostas das convidadas. Confira na galeria abaixo.