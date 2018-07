Confira o calendário da Semana de Alta Costura de Paris

Desfile da coleção de Alta Costura de inverno 2016 da grife italiana Versace Foto: AFP PHOTO / PATRICK KOVARIK

A Semana de Alta Costura de Paris começou no domingo, 22, vai até quinta, 26, e, como de praxe, movimenta não apenas a capital francesa como todo o mundo da moda. Isso porque é na temporada de couture que desfilam as grifes mais importantes do planeta, rigorosamente selecionadas pela Câmara Sindical da Alta-Costura de Paris, organização que determina e fiscaliza uma série de regras que devem ser seguidas por seus associados.

Da Semana de Alta Costura, saem as principais tendências de moda festa, que se desdobraram em coleções comerciais, e os vestidos luxuosos usados nos tapetes vermelhos mais importantes, como Oscar e Grammy. Nesta temporada, os olhares se voltam para a Dior, já que é a primeira coleção de couture de Maria Grazia Chiuri como estilista da marca, e para a Valentino, agora que Pierpaolo Piccioli está sozinho na direção criativa da grife.

Confira o calendário desfiles, no horário de Brasília:

Segunda-feira (23.01)

8h – Schiaparelli

9h – Iris Van Herpen

10h – Georges Hobeika

11h30 – Christian Dior

12h30 – Yumi Katsura

12h30 – Patuna

13h – Yanina Couture

13h30 – Francesco Scognamiglio

14h – Tony Ward

14h30 – on aura tout vu

14h30 – Redemption

15h30 – Ralph & Russo

16h30 – Giambatista Valli

17h – Dany Atrache

17h30 – Yuima Nakazato

Terça-feira (24.01)

7h – Chanel

10h30 – Alexis Mabille

12h – Julien Fournié

13h – Georges Chakra

13h30 – Vetements

15h – Giorgio Armani Privé

16h30 – Alexandre Vauthier

Quarta-feira (25.01)

7h – Maison Margiela

8h – Frank Sorbier

8h – Antonio Ortega

8h30 – Ziad Nakad

9h30 – Elie Saab

11h30 – Jean Paul Gaultier

13h – Viktor & Rolf

14h – Zuhair Murad

14h45 – Célia Kritharioti

15h30 – Valentino

16h30 – Ulyana Sargeenko

17h – Loris Azzaro

17h30 – Guo Pei

Quinta-feira (26.01)

8h – Xuan

9h – Antonio Grimaldi

9h30 – Didit Hediprasetyo

10h – Hyun Mi Nielsen

11h30 – Galia Lahav

15h30 – Anggy Haif

16h – Maison Anoufa