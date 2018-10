Confira o calendário da São Paulo Fashion Week N46

Desfile da grife Ronaldo Fraga realizado na São Paulo Fashion Week N45 Foto: JF DIORIO/ ESTADÃO

A próxima edição da São Paulo Fashion Week, marcada para o fim de outubro, irá chegar com uma série de novidades que prometem agitar o evento mais importante da moda brasileira. Em sua 46ª edição, a primeira desde que foi adquirida pelo grupo IMM, ela muda de casa: agora, a maior parte dos desfiles ocorrem no espaço Arca, na Vila Leopoldina.

Outra novidade é a expansão do Projeto Estufa: sete marcas novas irão apresentar suas criações no evento, ao lado de algumas das mais consagradas grifes do cenário nacional. Entre as estreantes estão a Piet, Cacete Company, Bobstore e Torinno.

Confira a seguir o calendário completo de desfiles:

Domingo, 21

19h30 – Lilly Sarti

Segunda, 22

15h00 – Osklen

16h30 – Patricia Viera

17h30 – Torinno

19h00 – Modem

20h30 – João Pimenta (feminino)

Terça, 23

13h00 – Reinaldo Lourenço

14h30 – Aluf (Projeto Estufa)

14h45 – Lucas Leão (Projeto Estufa)

16h00 – PatBo

17h30 – Top 5

19h00 – Amir Slama

20h30 – Ronaldo Fraga

Quarta, 24

12h30 – Gloria Coelho

14h30 – Helena Pontes (Projeto Estufa)

14h45 – Ão (Projeto Estufa)

15h00 – Korshi 01 (Projeto Estufa)

16h30 – Beira

18h00 – Lino Villaventura

20h00 – Bobstore

Quinta, 25

14h30 – Victor Hugo Mattos (Projeto Estufa)

14h45 – Mipinta (Projeto Estufa)

16h30 – Two Denim

18h00 – Cotton Project

19h00 – Apartamento 03

20h00 – Handred

Sexta, 26

15h30 – Cacete Company

16h30 – João Pimenta (masculino)

18h00 – Piet

19h00 – Ratier

20h30 – Água de Coco