Confira o calendário da 45ª edição da São Paulo Fashion Week

A São Paulo Fashion Week (SPFW) ocupará o Pavilhão das Culturas Brasileiras, no Parque do Ibirapuera, para sua 45ª edição. O evento, que acontece entre os dias 21 e 26 de abril, contará com 28 desfiles, que devem apresentar tanto coleções de inverno 2018 (parte delas já nas lojas e outras com novidades em esquema see-now-buy-now) quanto de verão 2019 (que devem ser colocadas à venda a partir de agosto).

Entre os estreantes, estão as etiquetas cariocas Beira, da carioca Lívia Cunha Campos, e Handred, de André Namitala; e a mineira Modem, comandada por André Boffano e Sam Santos. Outra novidade da semana de moda é que o estilista João Pimenta, que já faz parte da SPFW há várias edições com sua moda masculina, desfilará pela primeira vez uma coleção feminina. Vale prestar atenção na apresentação do Projeto Ponto Firme, cujas roupas são confeccionadas por detentos da penitenciária masculina Adriano Marrey.

Confira a seguir o calendário completo de desfiles:

SÁBADO (21)

12h30 Água de Coco por Liana Thomaz

15h Projeto Ponto Firme

SEGUNDA-FEIRA (23)

11h Uma Raquel Davidowicz

15h Osklen

16h Samuel Cirnansck

17h30 João Pimenta (masc)

18h30 PatBo

20h Lilly Sarti

TERÇA-FEIRA (24)

11h30 Reinaldo Lourenço

15h Modem

16h Fernanda Yamamoto

17h Top 5

18h Fabiana Milazzo

19h30 Memo

20h30 Amir Slama

QUARTA-FEIRA (25)

11h A.Niemeyer

15h Lenny Niemeyer

16h30 Salinas

17h30 Beira

19h Cotton Project

20h Lino Villaventura

21h Apartamento 03

QUINTA-FEIRA (26)

12h Gloria Coelho

13h Amapô

15h Ratier

16h30 Ronaldo Fraga

18h Handred

19h Juliana Jabour

20h João Pimenta (fem)