Comprimido promete reduzir a fome; veja opinião de especialistas

O picolinato de cromo diminui a fome Foto: Paul Preacher/ Free Images

Com a promessa de reduzir a fome, inibir o desejo de doce e eliminar a gordura abdominal, as pílulas de picolinato de cromo vêm sendo vendidas livremente em farmácias, lojas de suplementos alimentar, sites e até em academias. Mas será que a propaganda corresponde à realidade? Apenas em parte. “O cromo é um mineral que aumenta a saciedade e ajuda a controlar a ingestão de comida”, afirma a nutricionista Mariana Catta-Preta, do Rio de Janeiro. "Mas não existe nada comprovado em relação à compulsão por doces especificamente."

A redução do apetite ocorre porque o cromo equilibra o nível da insulina e proporciona um maior aproveitamento da energia dos carboidratos. Ele está presente em alimentos variados, como peixes, aveia, gérmen de trigo, castanhas, ovos, beterraba, batatas e aves e não é produzido pelo organismo. Considerada um suplemento vitamínico e mineral pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), sua versão em comprimidos pode ser comercializada sem receita médica desde que os teores de cromo atendam a portaria sobre o tema.

No entanto, é recomendado consultar um nutricionista ou nutrólogo para avaliar a necessidade de se tomar o suplemento e ter orientações sobre a dosagem. A nutróloga Liliane Oppermann, geralmente, prescreve o cromo para pacientes com resistência insulínica, histórico de diabetes ou gordura abdominal. “Não indico em alguns casos de hipoglicemia e compulsões de origem puramente emocional.”

O excesso de cromo pode provocar sintomas como náuseas, tontura, distúrbios do sono, alterações de humor e dores de cabeça.