Compras a um toque

No ônibus, no metrô, no meio da rua. Todo mundo, o tempo todo, parece estar com os olhos - e os dedos - fixos nas telas de seus smartphones. "Andar com a cabeça baixa já virou uma característica de comportamento da geração atual", afirma Kim Mannino, especialista em tendências que comanda o WGSN Live, em Londres. "Por isso, os aplicativos de moda que funcionam como redes sociais vêm ganhando força." Fora do Brasil, dois deles já aparecem como case: o Grabble e o Net-a-Porter (veja ao lado).