Companhia aérea aposta em roupas de alta costura para funcionários

Peças foram inspiradas em vestes tradicionais chinesas Foto: Hainan Airlines

O look aeromoça nunca esteve tão na moda, mas não de maneira óbvia e fantasiosa. O estilista Laurence Xu foi o responsável pelos novos uniformes dos funcionários da companhia aérea chinesa Hainan Airlines, apresentados em seu desfile na Semana de Alta Costura.

" A fusão de elementos da cultura da China e da moda internacional resultaram em uma coleção única que chamou atenção em Paris", explicou a empresa em comunicado. Inspiradas no Cheongsam, tradicional vestimenta chinesa usada por mulheres em ocasiões formais, as peças misturam a estética oriental com as formas da moda ocidental.

"Os uniformes são um elemento da experiência visual, uma parte importante do que nossos passageiros procuram", declarou a Hainan Airlines.