Como se vestir para torcer para o Brasil na Copa sem perder o estilo

Izabel Goulart usou a camisa oficial da seleção no último jogo do Brasil Foto: Instagram.com/Izabelgoulart

Na quarta, 27, é dia de mais um jogo do Brasil na Copa. E, sempre rola aquela dúvida: o que vestir para torcer para o Brasil sem parecer fantasiada? É claro que a camisa oficial ou enrolar uma bandeira no corpo são opções (óbvias) mas, para quem vai assitir o jogo no escritório, ou vai trabalhar antes da partida, o look deve ser um pouco menos temático.

Uma boa ideia é apostar em peças de coleções lançadas especialmente para o mundial de futebol: tem camisetas, casacos e acessórios para todos os gostos. Mas também dá para bolar um look bem patriota sem comprar nada novo.

O amarelo é o novo preto - além de estar super em alta nas passarelas de todo o mundo. Vale usar na blusa, na calça, no sapato e até na maquiagem. Produções monocromáticas são superchiques. Caso não queira optar pelo tom canário da seleção, por ser muito chamativo, uma boa é trocar por mostarda ou tons pastel. Quem decidir brilhar pode sempre escolher o dourado - tanto para as roupas quanto para os acessórios.

Para ficar ainda mais patriota, misturar todas as cores da bandeira do Brasil fica cool e divertido. O verde militar e o azul marinho são grandes aliados para os mais discretos ou que emendam o trabalho com a partida. Dá para colocar uma calça social ou um blazer com uma camiseta mais descolada, por exemplo. Ou então, jogar uma parka sobre a produção colorida para deixar o visual mais básico. O branco serve para criar um equilíbrio e não deixar o look saturado - vale até usar tudo branco e colocar o verde e o amarelo nos complementos.

E tem coisa mais brasileira do que a nossa fauna e flora? As estampas de folhagem estão super em alta e fazem um bom combinado com as cores do Brasil. Estampas de onças e tucanos nunca saem de moda e são patriotas e fashionistas na medida.

Como estamos falando de Copa do Mundo, roupas esportivas são sempre bem-vindas, assim como o jeans. Tênis, bonés e jaquetas bomber dão o toque final na produção. Mas, o visual fica muito mais interessante se houver uma mistura de estilos: a camisa de futebol, por exemplo, pode ser usada com uma calça pantacourt ou uma saia mídi de linho. Ou então, que tal usar a lingerie à mostra, assim como fez Bruna Marquezine? Bem sensual.

O salto alto, assim como a sandália, deixa qualquer look com mais informação de moda, assim como os óculos com lentes coloridas, que estão em alta. Os modelos mais escuros, deixam tudo mais despretensioso. Vale prestar atenção.

