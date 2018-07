Como se vestir para a Festa Junina sem parecer fantasiada

Batom vermelho, como o usado pela modelo Isabella Fiorentino, complementa o visual junino Foto: Luciana Prezia/ESTADÃO

Junho é o mês das festas de São João. É tempo de dançar quadrilha, se deliciar com comidas típicas e pular fogueira. Mas isso não quer dizer que é preciso abrir mão do estilo na hora de aproveitar a festa caipira.

A stylist Drica Cruz dá dicas de como criar looks criativos para a comemoração junina. "Sempre pensamos em jeans e xadrez para a época, que estão totalmente dentro do tema", explica ela. "O que alguns não sabem é que podemos abusar das estampas de forma contemporânea e com informação de moda."

Para Drica, dá para criar o visual da Festa de São João usando apenas as peças que você já tem. O xadrez e o floral são estampas clássicas e, juntas, dão um aspecto moderno ao visual. Para quem quiser apostar no look 'western', rendas, franjas e babados funcionam. "Misture a saia mídi com babados com a boa camisa xadrez, aquela velha jaqueta jeans e lenço floral. Nos pés, bota cowboy para fechar o look!", ensina a stylist. Veja inspirações abaixo.