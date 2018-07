Como os pais divorciados perderam seus direitos

CHARLOTTESVILLE, VIRGÍNIA - Eu e minha mulher discordamos, às vezes de maneira veemente, a respeito de qual é a melhor maneira de criar nossos quatro filhos. Ela é advogada, e tenho certeza que a ideia de me processar já deve ter passado pela cabeça dela algumas vezes. Mas ela não pode fazer isso. Os tribunais americanos se recusam consistentemente a receber disputas envolvendo a educação dos filhos entre pais casados.

Mesmo quando pais não casados concordam com os termos de um plano, os juízes podem reprová-lo Foto: Bianca Bagnarelli

Em 1936, a Corte de Apelações de Nova York explicou o raciocínio: "disputas entre pais que não envolvam algo imoral ou prejudicial ao bem estar da criança estão fora do alcance da lei. A imensa maioria dos problemas envolvidos na criação dos filhos deve caber à consciência, paciência e comedimento do pai e da mãe. Dificuldades sem fim teriam origem se os juízes começassem a dizer aos pais como educar os filhos".

Pais casados não podem processar um ao outro. Pais divorciados (ou aqueles que nunca se casaram) podem fazê-lo e o fazem. É comum os juízes decidirem onde os filhos de pais separados irão à escola, onde celebrarão sua religião e receberão atendimento médico; os juízes chegam até a decidir se a criança vai jogar futebol ou ter aulas de piano.

Os juízes fazem isso porque a lei supõe que os interesses dos pais divorciados em relação aos filhos não estão alinhados, diferentemente do que ocorre com os pais casados. Trata-se de uma ideia antiquada. A perspectiva dos ex-cônjuges como oponentes tem sua origem numa era em que o divórcio e os filhos criados fora do casamento eram uma raridade. Isso se reflete numa linguagem repleta de termos legais de um período já superado. Um dos pais ficava com a custódia, o cuidado e o controle dos filhos. O outro se tornava um visitante.

Hoje em dia, quase metade dos primeiros casamentos acaba em divórcio. Cerca de 40% das crianças são nascidas fora de um casamento. A guarda é normalmente compartilhada entre pais que não moram juntos. Muitos estados americanos abandonaram o termo "custódia", favorecendo uma linguagem mais adequada à família. Não se trata mais de ganhar ou perder a guarda dos filhos. A ideia é desenvolver um plano para pais e filhos.

Os psicólogos e muitas décadas de pesquisa sustentam essa mudança. A cooperação entre os pais é benéfica para a criança, sejam eles casados ou separados. Basta perguntar a qualquer criança cujos pais divorciados estejam em guerra, "Se pudesse fazer três desejos em relação à família, quais seriam?" Pode ter certeza que um deles será alguma variação de "Queria que meus pais parassem de me colocar no meio da briga".

Surpreendentemente, mesmo quando pais não casados concordam com os termos de um plano, os juízes podem reprová-lo. A juíza pode não gostar de um complexo cronograma de guarda compartilhada. Nesse caso, ela pode decidir quando os pais separados passarão o tempo com os filhos, por mais que o acordo entre eles tenha sido diferente.

Isso não faz nenhum sentido. Talvez precisemos dos juízes para resolver algumas disputas relativas ao divórcio. Mas, em se tratando de pais e filhos, na medida do possível, a lei deveria tratar pessoas descasadas de maneira mais parecida com as casadas. Em vez de dizer aos pais como educar os filhos, deveríamos honrar - e incentivar - acordos entre mãe e pai.

Podemos fazer isso com uma mudança bastante simples na lei. Quando os juízes tomam suas decisões, eles se baseiam naquilo que seria "melhor para os interesses da criança" - uma lista de fatores como a saúde mental dos pais e os desejos da criança. Os estados devem acrescentar à lista os acordos entre os pais, e fazer destes a consideração primária. Isto significaria que, quando concordam, são os pais não-casados que tomam as decisões em relação aos filhos, e não os juízes.

Esta mudança pode ajudar a nos afastar do litígio, aproximando-nos de formas alternativas para a solução de disputas.

Num estudo aleatório realizado em 2001 envolvendo conflitos pela custódia dos filhos, comparei os casos de litígio com os de mediação, e descobri que seis horas de mediação traziam imensas melhorias nos relacionamentos familiares mesmo 12 anos depois. Outros métodos cooperativos incluem o direito colaborativo (quando os advogados negociam em caráter de cooperação) e coordenação entre pais (um procedimento informal de mediação-arbitragem). Devemos fazer destes nossos métodos primários, e não as alternativas.

Ao honrar os acordos entre pais, nossas leis permitiriam que os pais que moram separados definissem contratos defendidos pelo direito. Os pais poderiam decidir, por exemplo, que um coordenador parental seja encarregado de tomar as decisões em nome deles no futuro caso deixem de concordar um com o outro. Atualmente, o status legal dos acordos desse tipo é questionável, porque são os juízes que detêm a autoridade de decidir a respeito das crianças, e não os pais divorciados. Numa jogada extrema, a Pensilvânia tornou esta prática ilegal, decidindo que apenas os juízes podem definir o desfecho das disputas pela custódia dos filhos.

Ao permitir que os pais façam contratos, solucionaríamos outro problema espinhoso: compartilhar os cuidados com os filhos muito pequenos. Os especialistas estão debatendo quanto tempo a criança pequena deve passar com cada um dos pais em separado e quanto tempo com ambos. Muitos acreditam que os bebês precisam formar um vínculo de segurança com um dos pais (em geral, a mãe) e que separação em demasiado pode provocar no bebê uma sensação de insegurança. Outros temem que a falta de contato possa enfraquecer o vínculo com o outro pai, potencialmente levando este a sair da vida do filho.

Uma solução lógica para os pais é criar um plano que possa crescer e mudar acompanhando o desenvolvimento da criança. Um bebê pode ficar mais com um dos pais, e o tempo com o outro pai poderia aumentar durante os anos pré-escolares. Talvez os pais possam compartilhar a guarda meio a meio quando o filho começar a frequentar a escola.

Infelizmente, essa abordagem do bom senso é prejudicada por leis que não honram acordos desse tipo, levando os pais a brigarem em vez disso. Com razão, os advogados dizem às mães em fase de amamentação que peçam a guarda plena. Os juízes tendem a ver com bons olhos uma mãe com bebê de colo. Mas, também com razão, os advogados dizem aos pais dos bebês que lutem por sua parte da guarda. Os argumentos do pai serão enfraquecidos se ele esperar até que o filho fique mais velho, pois ele já terá um histórico de relativo distanciamento.

Nosso sistema legal sempre enxergou a sabedoria de incentivar os pais casados a trabalharem juntos. Agora é preciso reconhecer que pais divorciados ou não-casados não são tão diferentes dos casados. Afinal, parceiros com filhos estão para sempre unidos um ao outro. Eu e minha primeira mulher nos separamos em 1989. No dia 1 de maio deste ano, sentamo-nos juntos na sala de espera da maternidade, compartilhando a ansiedade e a alegria do nascimento do nosso primeiro neto. Tivemos nossos momentos de dificuldade. Mas sempre nos esforçamos para trabalhar juntos como pais.

No divórcio, o impulso emocional dos cônjuges é ferir um ao outro, por se sentirem eles mesmos tão magoados. Nosso sistema legal deve trabalhar contra esse impulso, em vez de incentivá-lo. Não há dúvida que é aí que residem os interesses da criança.

Tradução Augusto Calil