Como montar um look cool para a festa junina

Está aberta a temporada de festas juninas e a oferta de arraiás descolados é cada vez maior. Hora de tirar do armário aquela camisa xadrez que ficou guardada o ano todo - e de sofrer para pensar em produções temáticas que fujam da caricatura e sejam, de preferência, modernas. Para fugir do visual estereotipado, truques preciosos de styling podem ajudar. 'Customizar a camisa xadrez é uma boa maneira de tirá-la da mesmice', afirma Marcell Maia, editor de moda da revista Elle Brasil. 'O mais legal é pegar um modelo masculino ou bem largo e cortá-lo, criando algo como um top cropped, que vai deixar o look despretensioso e cool.'

Abusar das peças 'boyfriend', sempre em alta, é outra boa forma de garantir uma produção atual. 'Invada o guarda roupa do namorado, pegue uma camisa ampla e use com uma minissaia e botas cruissard, aquelas que terminam acima dos joelhos', afirma Maia. Se o look sexy não faz seu estilo, lance mão de uma produção romântica e cool. 'Opte pelo jeans largo e use-o com um top sequinho xadrez ou floral. Nos pés, um salto alto cai bem!', orienta o editor. Nos cabelos, esqueça a maria-chiquinha e opte por tranças despojadas, bem despenteadas mesmo, ou enroladas em um coque. O make pode ter bochechas marcadas e boca com o batom mais forte no centro. Confira mais opções na galeria.