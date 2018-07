Como homens podem ter sucesso na sala de administração e na cama

É fácil de ver como mulheres se beneficiam da igualdade - mais posições de liderança, melhor remuneração no trabalho e mais apoio em casa. Os homens podem temer que, à medida que as mulheres se derem melhor, eles se darão pior. Mas a verdade surpreendente é que a igualdade é boa também para os homens.

Se os homens quiserem o sucesso de suas equipes de trabalho, uma das melhores medidas que eles podem tomar é trazer mais mulheres. Neste outono americano, a sensação de internet Alibaba abriu seu capital depois de anos de um crescimento extraordinário como a maior companhia de e-commerce da China. O fundador, Jack Ma, explicou que "um dos molhos secretos do sucesso do Alibaba é que nós temos muitas mulheres". As mulheres detêm 47% de todo os empregos no Alibaba e 33% dos cargos seniores.

Se os homens quiserem o sucesso de suas equipes de trabalho, uma das melhores medidas que eles podem tomar é trazer mais mulheres Foto: Richards Lewis/ Creative Commons

As pesquisas o respaldam. Estudos revelam que as mulheres trazem conhecimentos, habilidades e redes de contatos novos para a mesa, assumem menos riscos desnecessários, e são mais propensas a contribuir para o bem de suas equipes e organizações. Startups apoiadas por capital de risco bem-sucedidas têm mais que o dobro da proporção mediana de executivos mulheres do que as que fracassaram. E uma análise de 1.500 companhias na Standard & Poor`s em 15 anos demonstrou que, quando as empresas buscavam a inovação, quanto mais mulheres elas tinham na administração superior, mais valor de mercado elas geraram.

Alguns homens poderiam se perguntar se estes benefícios para a organização e para as mulheres poderiam vir às suas custas individuais, e querer saber se terminarão numa posição inferior na escada corporativa.

Não. A igualdade não é um jogo de soma zero. Mais lucros significam mais recompensas e promoções para todos. O risco está em não incluir mulheres. Equipes que não conseguem aproveitar as habilidades de uma força de trabalho diversificada ficam para trás. Dois CEOs, John T. Chambers, da Cisco, e Carlos Ghosn, da Renault-Nissan Alliance, disseram que não se pode ser competitivos numa economia global sem aumentar a porcentagem de executivos mulheres.

Num artigo anterior, salientamos por que os homens deveriam dividir o "trabalho doméstico do escritório" - tomando notas, planejando reuniões e ajudando outros. Fazer mais trabalhos domésticos reais também. Pesquisas mostram que quando homens fazem sua parte dos afazeres domésticos, suas parceiras são mais felizes e menos deprimidas, há menos conflitos, e as taxas de divórcio são mais baixas. Eles vivem mais tempo, também; estudos demonstram que há um aumento da longevidade para homens (e mulheres) que provêm cuidados e conforto emocional a seus parceiros na velhice.

Se isso não foi muito empolgante, tente o seguinte: casais que dividem por igual os afazeres domésticos praticam mais sexo. Como colocam os pesquisadores Constance T. Gager e Scott T. Yabiku, homens e mulheres que trabalham duro jogam duro. Um de nós, Sheryl, aconselhou homens de que se eles quiserem fazer uma coisa legal com seus parceiros, em vez de comprar flores, deviam lavar a roupa.

Intensificar o papel de pai também beneficia os homens. Cuidar de filhos pode tornar os homens mais pacientes, convincentes e flexíveis e diminuir suas taxas de abuso de substâncias. Nas 500 empresas da revista Fortune, os pais que passam mais tempo com seus filhos são mais satisfeitos com seus empregos. E a paternidade em si também tem sido associada com pressão sanguínea mais baixa e índices menores de doenças cardiovasculares.

Mas o maior impacto positivo pode ser na próxima geração. Pesquisas em numerosos países revelam que filhos de país envolvidos são mais saudáveis, mais felizes e menos propensos a problemas comportamentais. Eles são mais inclinados a se dar bem na escola e, mais tarde, em suas carreiras. Um estudo poderoso liderado pela psicóloga Alyssa Croft da Universidade da Colúmbia Britânica mostrou que, quando pais dividiram as tarefas domésticas por igual, suas filhas foram menos propensas a limitar suas aspirações a ocupações estereotipadamente femininas. O mais importante foi o que os pais fizeram, não o que eles disseram. Para uma garota acreditar que tem as mesmas oportunidades que os garotos, faz uma grande diferença ver o pai lavando a louça.

O outro lado da moeda é verdadeiro também - filhos colhem recompensas quando suas mães têm papéis significativos no trabalho. Anos atrás, psicólogos descobriram que um número surpreendentemente alto dos arquitetos mais criativos dos Estados Unidos foi criado por "mães nitidamente autônomas" que eram líderes em suas comunidades ou profissionais realizadas. E num estudo recente dos pesquisadores Kathryn H. Dekas do Google e Wayne E. Baker da Universidade de Michigan, as pessoas que consideram seus empregos mais significativos e desfrutáveis foram aquelas cujos pais e mães eram altamente engajados no trabalho.

Quando filhos veem suas mães seguindo carreiras e seus pais fazendo trabalhos domésticos, eles são mais propensos a transmitir a igualdade de gêneros para a geração seguinte. E quando avançamos na igualdade de gêneros, sociedades inteiras prosperam. Nos EUA, 25% do crescimento do Produto Interno Bruto desde 1970 são atribuídos à crescente participação de mulheres na força de trabalho remunerada. Hoje, economistas estimam que um aumento da participação feminina na força de trabalho ao mesmo nível dos homens poderia elevar o PIB outros 5% nos EUA - 9% no Japão e 34% no Egito "Nós vimos o que pode ser realizado quando usamos 50% de nossa capacidade humana", escreve o investidor Warren Buffett. "Se você visualizar o que 100% podem fazer, você se juntará a mim como um otimista desenfreado sobre o futuro dos EUA."

Para tornar a paridade de gênero uma realidade, precisamos mudar a maneira como a defendemos. O foco usual é a imparcialidade: para alcançar a justiça, precisamos dar oportunidades iguais às mulheres. Precisamos ir mais longe e articular por que a igualdade não é apenas a coisa certa a fazer para mulheres, mas a coisa desejável para todos nós.

O movimento pelo sufrágio feminino em fins do século 19 fornece um bom estudo de caso. Os estados não concederam direito de voto quando mulheres fizeram campanha por justiça; as leis de sufrágio só foram aprovadas quando mulheres descreveram como ter o direito ao voto lhes permitiria melhorar a sociedade. Da mesma maneira, durante o movimento pelos direitos civis, o reverendo Martin Luther King Jr. foi cuidadoso ao enfatizar que a igualdade racial seria boa para todos.

Muitos homens que apoiam a igualdade recuam porque temem que a luta não seja sua. Já é hora de homens e mulheres unirem forças na defesa da paridade de gêneros.

Sheryl Sandberg é diretora de operações do Facebook e fundadora da LeanIn.Org. Adam Grant é professor na Wharton School da Universidade da Pensilvânia e autor de Give and Take

Tradução de Celso Paciornik