Comida é moda

O termo ‘foodie’ vem sendo usado nos circuitos de estilo das capitais dos EUA e na Europa. Ele caracteriza os cidadãos obcecados pela boa (e bela) comida. Foodies conhecem restaurantes secretos e têm informações sobre os pratos fora do menu. Eles levam seus amigos globetrotters para explorar estabelecimentos desconhecidos do grande público, mas onde o sabor dos alimentos surpreende. Eles entendem da origem dos ingredientes e da idade do vinho. ‘Foodies’ usam o hashtag #FoodPorn para compartilhar suas descobertas e aventuras com os amigos e seguidores.

Com esse termo em mente, o livro Farfetch Curates: Food (Editora Assouline) apresenta o melhor de diversas capitais globais pelo olhar de fashion foodies: personalidades do mundo da moda que têm o olhar apurado para roupas, acessórios, lanches, almoços e jantares.

Farfetch: Curates Food (R$ 160,00) www.farfetch.com.br

O lançamento do livro destaca o papel global do curador, como a pessoa que serve de referência em seu grupo urbano para organizar informações com um olhar apurado, inspirando um grande número de cidadãos ou turistas. “A curadoria, uma vez confinada ao mundo das artes, foi difundida através da internet onde o olhar do expert foi substituído pela força da personalidade”, escreveu Tim Blanks, jornalista de moda do site norte americano Style.com, no prefácio do livro.

O conteúdo da publicação - literalmente - pode ser devorado em minutos. De um almoço cool em Nova York com a blogger Leandra Medina até um Negroni em Londres com o estilista Jonathan Saunders, o livro é uma delícia.

Convidado para ser o único brasileiro a participar do livro, eu inclui dicas - quase óbvias da cidade - como almoço no Mani e jantar no Spot mas - com certo risco - destaquei na página de São Paulo um almoço no Bar da Dona Onça, no Edifício Copan e um pão de queijo com expresso, no pequeno Pão de Queijo da Rua Haddock Lobo, que, entre outros, são os meus verdadeiros favoritos na cidade.

O lançamento do livro ocorre nessa quarta feira, 13, em um jantar a portas fechadas na casa da estilista Giuliana Romano, com menu do chef carioca Thomas Troisgros. Para todos, a primeira edição está a venda no site Farfetch.com.