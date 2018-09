Com polêmica antes de desfile, Marc Jacobs encerra semana de NY

Ombreiras e golas gigantes deram um toque anos 1980 a coleção Foto: REUTERS/Andrew Kelly

O desfile da Marc Jacobs, responsável por encerrar oficialmente a semana de moda de Nova York, começou com exatos 90 minutos de atraso - um feito que surpreendeu os convidados, já que ele costuma ser pontual. Vanessa Friedman, diretora de moda do The New York Times, criticou o atraso em suas redes sociais. Booth Moore, diretora de estilo do site Hollywood Reporter compartilhou no Twitter uma foto da primeira fila com alguns lugares vazios, afirmando que os convidados estavam indo embora. Eva Chen, chefe do departamento de moda do Instagram, foi uma das que saiu antes do desfile começar e Alyssa Klein, repórter do portal Fashionista, relatou que a toda-poderosa editora-chefe da Vogue America Anna Wintour levantou de seu lugar e se retirou da sala de desfiles, porém voltou minutos antes das luzes apagarem.

Os vestidos volumosos em camadas foram destaque Foto: REUTERS/Andrew Kelly

Curiosamente, a primeira modelo (vestido uma camisola verde-menta sobre meia calça de lurex da mesma cor) entrou na passarela às 20:30, horário marcado para começar a primeira apresentação da Savage x Fenty, marca de lingeries da cantora Rihanna, que não fazia parte do calendário de desfiles oficial, mas que era o evento mais aguardado do dia pelos fashionistas.

E, se é para fazer os maiores nomes da moda norte-americana esperarem dentro de uma sala por 90 minutos, que seja por algo grandioso (literalmente). Vestidos armados com golas gigantes e babados nas mangas e no comprimento não passaram despercebidos - até porque eles vieram feitos de paetês, plumas, cores vibrantes e estampados.

A modelagem oversized, as calças baggy, as mangas bufantes, ombreiras, o neon e aplicações de flores gigantescas estavam lá para dar uma cara anos 1980 à coleção. Na paleta de cores, verde-menta e militar, amarelo (a cor desta temporada), azul celeste, laranja, salmão e tons de rosa. Para complementar o visual, 37 das 54 modelos tingiram os cabelos de cores pastel para a apresentação.