'Glamour Brasil' lança a sua primeira edição digital com Lais Souza na capa

Luiza Junqueira, Lais Souza e Vitória Rosa estrelam a primeira edição da G Especial Foto: Camila Cornelsen/Glamour Brasil/Divulgação

Focando cada vez mais na internet, a Glamour Brasil lança a sua primeira edição digital, batizada de G Especial. Ao contrário do que se pode pensar, ela traz um conteúdo diferente da impressa, publicada mensalmente, e não foi criada para substituir sua irmã mais velha.

A primeira edição, com o tema Corpo, traz três mulheres inspiradoras da capa: a youtuber Luiza Junqueira, do canal Tá, Querida, e fala sobre aceitação corporal, a ex-ginasta Lais Souza, que ficou tetraplégica após sofrer um acidente, e a velocista Vitória Rosa, integrante da seleção brasileira de atletismo.

"Somos inquietos. E interessados. E queremos nos ver naquilo que criamos", explica a diretora de redação da revista, Paula Merlo. "Nasce oficialmente o G Especial - edição 100% digital da Glamour Brasil com o tema corpo dissecado nas editorias de moda, beleza e comportamento. Mas não aquele papo de corpo de verão (se é que isso existe). Aqui o papo é profundo: corpo presente, combatente, resiliente."

Além de depoimentos das três sobre seus corpos, a edição ainda fala sobre saúde, estética e funcionamento do corpo, tudo de uma forma jovem, atual e realista. O conteúdo da primeira edição do G Especial será publicado diariamente até o dia 22 de setembro e pode ser visto no site da Glamour, totalmente de graça.