Com imagem moderninha, Daniel Alves cria grife e investe em moda masculina

O lateral-direito Daniel Alves, do Barcelona, decidiu investir no mundo da moda ao lançar uma linha de óculos, a "Bam Bam", e com exclusividade à Agência Efe, o brasileiro já adiantou planos de expandir sua presença no concorrido mercado.

O defensor garantiu que em setembro incrementará seus negócios com uma linha de roupas para homens. Segundo Daniel, ele está "preparado para viver outro mundo", pelo qual é apaixonado, embora ainda restem para ele "anos de carreira" no futebol.

O projeto inicial nasceu, quase por acaso, após receber óculos de presente do estilista espanhol Juan José Blanco de la Osa, criador da marca Citriqueheart, que já apareceu nos rostos de Paris Hilton e Lady Gaga.

A partir daí, Daniel Alves decidiu que pretende abrir uma loja para "dar um pontapé para a marca em Barcelona, para depois levá-la ao Brasil, e se tiver uma boa aceitação, ao mundo todo".

Segundo explica o jogador, o nome "Bam Bam" surgiu de um apelido dado na infância por sua irmã mais velha e que agora é utilizado por toda família. Ele escolheu o nome porque gosta e é fácil de pronunciar. O brasileiro reconheceu que faz tempo que queria criar roupas para homens e que teve a ideia durante seu encontro com Blanco, seu sócio, que é apontado por ele como um presente.

Daniel Alves conta que com os óculos, que serão fabricados na Itália, quer sentir como será recebido no mercado "em um mundo em que há grandíssimas marcas de estilistas famosos", acreditando que é preciso começar para ver como se encaixar.

Os desenhos, detalha o jogador, foram criados pelos dois sócios. "Eu sei o que quero e compartilhamos ideias, embora depois quem coloca tudo no papel é Juan José Blanco".

"Se sair como o esperado, no inverno teremos a primeira coleção 'Bam Bam' para homens, porque o mundo da moda está muito focado nas mulheres e eu gosto ir ao contrário da tendência", completa o jogador.

Daniel Alves também tem a intenção de tentar que "os homens pensem que se cuidar e se vestir bem é também para eles". A dupla com as roupas casuais, mas a coleção será completa com trajes elegantes, que são uma das paixões do jogador.

A intenção é que na "Bam Bam", sejam vendidas, também, roupas de estilistas jovens e de marcas que Daniel Alves tenha algum tipo de interesse.

"Não gostaria de fazer algo com uma pessoa que já estivesse no mercado e fosse muito famosa, gosto de caminhar junto com alguém como Juan José, que tem as mesmas ideias que as minhas, e ao chegar no final ter a sensação de que foi duro, mas valeu a pena", aponta.

O jogador brasileiro também comentou que não sabe se seus companheiros de Barcelona usarão as roupas de sua grife. "Quero ir pouco a pouco para que as pessoas vão nos conhecendo e a marca siga o processo que realmente precisa seguir, e que as pessoas usem 'Bam Bam' porque gostam".

Com 31 anos e dois filhos de 7 e 8 anos, Daniel Alves defende que ainda tem anos de carreira como jogador porque se cuida muito, mas reconhece que já se encaminha rumo a algo que também lhe agrade tanto como o futebol.