Com fotos de Caetano Veloso, Anitta e Rita Lee, Bob Wolfenson ganha exposição

Rita Lee está entre as artistas retratadas por Bob Wolfenson Foto: Cortesia Bob Wolfenson

Os retratos mais icônicos clicados ao longo dos quase 50 anos de carreira do fotógrafo Bob Wolfenson vão ganhar uma exposição este mês em São Paulo. A mostra, intitulada Bob Wolfenson: Retratos, acontecerá no Espaço Cultural Porto Seguro, no centro da cidade, a partir de 23 de agosto, reunindo imagens de nomes como Caetano Veloso, Fernanda Montenegro, Tais Araújo, Lázaro Ramos, Anitta, Ludmila, Lula, Eduardo Suplicy e Ronaldo.

Com curadoria de Rodrigo Villela, a exposição pretende recontar também fatos importantes das últimas décadas da história do país por meio das fotografias. "Partimos de uma seleção inicial de mais de mil fotografias até chegarmos ao conjunto que apresentamos aqui na exposição. Foi um trabalho árduo, mas extremamente prazeroso", disse o curador. "Com um arco temporal tão extenso, podemos observar no trabalho de Bob também uma crônica de costumes, um viés possível inclusive para uma apreciação histórica".

A exibição revela ainda um lado menos conhecido do fotógrafo: o de paparazzo. São cliques de pessoas ilustres encontradas por acaso por Bob, como Charles Chaplin, Sophia Loren e Yoko Ono.

O retrato do ator Lázaro Ramos também estará na exposição Foto: Cortesia Bob Wolfenson

Caetano Veloso é um dos artistas retratados pelo fotógrafo Foto: Cortesia Bob Wolfenson

O retrato de Maria Bethania também faz parte da exposição Foto: Cortesia Bob Wolfenson

Serviço

Bob Wolfenson: Retratos

Espaço Cultural Porto Seguro

Alameda Barão de Piracicaba, 610, Campos Elíseos – São Paulo

24 de agosto a 9 de dezembro

Terça a sábado, das 10h às 19h; domingos e feriados, das 10h às 17h

Entrada gratuita