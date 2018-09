Com espetáculo dançante, Dior abre semana de Paris

Modelos desfilaram no meio de uma apresentação de dança contemporânea Foto: REUTERS/Gonzalo Fuentes

A Dior deu o pontapé inicial na Semana de Moda de Paris com uma apresentação de dança contemporânea e uma coleção combinando, com saias que lembram tutus e vestidos fluidos pensados para a liberdade dos movimentos.

A grife está sob nova direção desde o começo deste ano, depois de uma série de mudanças dentro do conglomerado de luxo LVHM, do qual faz parte, que teve como objetivo rejuvenescer as suas principais marcas, expandido o marketing online para trazer uma clientela mais nova.

Pietro Beccari, ex-Fendi, assumiu como CEO da Dior em janeiro, enquanto a estilista Maria Grazia Chiuri ficou responsável pelo design desde o meio de 2017, colocando sua marca registrada através de coleções feministas e criando uma silhueta facilmente reconhecível com saias translúcidas.

As saias de tule, uma das marcas registradas de Maria Grazia Chiuri apareçeram lembrando tutus Foto: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Desta vez, sob uma chuva de pétalas de rosa e ao lado de dançarinas contorcionistas, modelos atravessaram a passarela usando sapatos que lembravam sapatilhas de balé. Algumas estavam com elegantes tênis sobre vestidos soltos e bonitos, um flerte com a tendência da moda de rua que promete virar hit de vendas.

Tops de malha também deram um ar esportivo a alguns looks, mas com o andamento da apresentação deram lugar a vestidos mais elaborados, enquanto bodys evocavam o mundo da dança. "Acredito que temos que fazer algo que seja uma experiência", declara Maria Grazia no encerramento do desfile, feito em parceria com a coreógrafa Sharon Eyal. "Às vezes não é fácil para mim porque tenho que mostrar para a audiência qual foi minha inspiração, tenho que compartilhar minhas emoções."