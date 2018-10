Com ajuda de Luciano Huck, jovem apresenta coleção na SPFW

Luciano Huck e Alexandre Herchcovitch são 'padrinhos' de Rafael Bueno Foto: Sergio Amaral/Estadao

Nesta quinta, 25, Rafael Bueno, de 16 anos, fez sua estreia na São Paulo Fashion Week. O jovem de Araquari, Santa Catarina, foi o destaque de um quadro do ‘Caldeirão do Huck’, gravado nos corredores do espaço Arca.

Aos 12 anos, Bueno descobriu o mundo da moda na internet. Aos 15, mandou uma carta para Alexandre Herchcovitch contando sobre o seu sonho de pertencer a este universo. “Vi muita proximidade com o que eu tinha interesse na idade dele”, conta o estilista. “Resolvi mostrar o trabalho de uma maneira maior, fazendo com o que o exemplo da garra e da vontade dele sirvam de exemplo para seguirmos nosso sonho.”

Rafael Bueno participou de um quadro do 'Caldeirão do Huck' Foto: Sergio Amaral/Estadão

Após visitar a casa do jovem, que costurava roupas para a irmã a partir de retalhos encontrados pelo bairro em uma máquina de 50 anos, doada pelas senhoras da igreja, Herchcovitch decidiu contar do caso para Luciano Huck, que o desafio a criar em 40 dias uma coleção para ser desfilada na maior semana de moda da América Latina.

“As roupas são de retalhos. O desfile começa mais duro e vai ficando mais suave, assim como a vida de Rafael”, explica o apresentador. A trilha é de retalhos de música, porque, como ele está no começo da vida, não quis música inteira. “

Assistido da primeira fila pelos “padrinhos” Alexandre e Luciano, Rafael Bueno fez uma apresentação redondinha. Mostrou looks de ombros marcados que lembravam Klaus Nomi, exibiu tanto vestidos fluidos quanto outros mais estruturados, com bordados e recortes. Foi legal, emocionante até - especialmente a entrada do estilista comovido.