Coleção de marca de sapatos vira meme na internet

Alguns pares da Melissa, marca de sapatos feitos de plástico, viraram meme na internet.

Os modelos têm uma pegada lúdica e causaram burburinho nas páginas de humor do Facebook.

O par mais comentado foi o que lembra o babouche, típico sapato marroquino.

Confira abaixo os comentários sobre a coleção no Twitter.

hoje eu to so a nova coleção de sandálias da melissa

melissa chega no mercado paraense com o novo medidor de farinha de tapioca que promete ser sucesso entre os feirantes do ver-o-peso pic.twitter.com/TPD49Shk1R