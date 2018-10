Coleção de Gloria Coelho aposta em um futurismo fluido e feminino

Modelos apresentam criações de Gloria Coelho durante a São Paulo Fashion Week Foto: Agencia Fotosite/Divulgação

É difícil pensar em uma roupa que fique tão chique usada com tênis quanto à de Gloria Coelho. Ainda mais quando a coleção é baseada em tons neutros, com uma cartela enxuta de branco, preto, craft, verde militar e gelo, como esta última que a estilista acaba de apresentar nesta quarta, 24, na São Paulo Fashion Week.

Investindo em casacos esportivos, com golas poderosas e tecidos tecnológicos, Gloria explorou o universo dos trench-coats, das parkas, dos pelerines e dos casacões compridos.

Sua inspiração vem do futuro, da estética de Blade Runner, da arquitetura de Copenhagen, dos círculos e efeitos tridimensionais da obra da artista Yayoi Kusama. O frescor está no jogo de formas rígidas e fluidas de suas modelagens combinadas de maneira equilibrada. “As saias longas com fendas abertas usadas com casacos estruturados são sexy e são modernas, equação nem sempre fácil de alcançar”, diz a consultora de moda Bia Paes de Barros. Para completar, a maior parte dos looks veio com tênis de solado baixo. Foi mesmo um encontro feliz entre modernidade, feminilidade e elegância.