Clima ufanista toma conta da moda

Em campanhas e editoriais de revistas, nossas tops, acostumadas a vestir a camisa do país em passarelas, se vestiram das cores da bandeira Foto: Reprodução

Não há quem negue: o clima verde amarelo demorou para tomar conta do país todo. Mas, quase de última hora, o ufanismo veio com tudo. E, claro, os fashionistas não ficaram de fora.Em campanhas e editoriais de revistas, já propagadas com afinco no Instagram, nossas tops, acostumadas a vestir a camisa do país em passarelas mundo afora, se vestiram das cores da bandeira.

A angel Izabel Goulart é garota-propaganda da Nike e foi a escolhida para a capa da edição, deste mês, da Isto É Gente. As fotos são de Gui Paganini. “Essa edição era sobre o melhor do Brasil e queríamos uma top internacional que representasse isso”, conta Gisele Vitória, diretora de redação da revista. “E ela entrou totalmente no clima. É uma modelo com a ginga e o sex-appeal brasileiros”.

Izabel Goulart em ensaio para a revista Isto É Gente Foto: Reprodução

Outra musa da Victoria Secrets, Alessandra Ambrósio começou a contagem regressiva para o mundial três dias antes em seu Instagram. Pintou todas as unhas de verde amarelo e postou imagens que remetiam ao tema.

Gisele Bündchen apareceu na capa da Elle Itália de maio apenas enrolada na bandeira, em uma produção feita pela Elle Brasil (estará na capa da revista brasileira em julho), além de posar ao lado craque Neymar para a Vogue Brasil de junho. E ainda está cotada para entregar a taça ao campeão do mundo.

A top de verde e amarelo para a Elle Itália de maio Foto: Reprodução

A loira Aline Weber foi a aposta da Michael Kors, que criou uma coleção toda canarinho para a Seep Magazine. E outra beldade a entrar na onda foi a Ana Beatriz Barros - um pouco menos vestida, mas ainda assim toda pró-Brasil - mostra as curvas na coleção de lingerie da marca Intimissimi. Sexy e patriota.