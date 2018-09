Clássico 'Tubarão' está em alta no mundo da moda

O poster de 'Tubarão' sob o logo CK virou estampa de camisetas na Calvin Klein Foto: REUTERS/Andrew Kelly

Existe uma grande máxima no universo da moda que é o inconsciente coletivo na parte criativa da confecção, e chama atenção quando marcas apresentam coisas semelhantes, mas que não são cópias ou inspirações, os estilistas só tiveram a mesma ideia - é assim que nascem algumas das tendências.

Na terça, 11, a Calvin Klein apresentou em Nova York sua coleção de verão 2019, inspirada em dois clássicos do cinema norte-americano: A Primeira Noite de Um Homem (1968) e o blockbuster Tubarão (1975). Entre as peças desfiladas, camisetas e regatas com o cartaz do filme de Steven Spielberg. O estilista Raf Simons também criou um ambiente totalmente relacionado ao longa: sua trilha nervosa em uma versão remixada embalou a apresentação dos modelos sobre um carpete vermelho, tendo como cenário a projeção de um oceano em um tom de azul vibrante onde uma única pessoa nadava tranquila e solitariamente.

Entre os mais de 60 looks, estavam produções casuais e de viés streetwear Foto: Zé Takahashi/Fotosite

Mas, por aqui, já havíamos visto algo bem parecido em março deste ano: filmes clássicos dos anos 1980 foram o ponto de partida da coleção da À La Garçonne, marca comandada pelo estilista Alexandre Herchcovitch e seu marido Fábio Souza, entre eles, o Tubarão.

Personagens e elementos deste e de outros longas como E.T., Brinquedo Assassino e Jurassic Park estampam camisetas e regatas da grife, que estão à venda no Brasil pelo site da Farfetch. O modelo que traz o tubarão assassino nadando sob um farol, à noite, está à venda por R$429 e a com o poster do filme, semelhante a da Calvin Klein está esgotada.