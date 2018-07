Claire Danes usa vestido de fibra óptica no baile do MET

A atriz Claire Danes usa vestido feito de fibra óptica da grife Zac Posen Foto: Damon Winter/The New York Times

A atriz de 'Homeland' ostentou um modelito azul feito sob medida por Zac Posen para o baile de gala do Metropolitan Museum of Art de Nova York na última segunda-feira, 02. O vestido contou com 30 mini-baterias que foram intrinsecamente costuradas na peça feita de organza e fibra óptica para fazê-lo brilhar no escuro.

Em sua conta no twitter o designer americano desvendou o mistério por trás do vestido, que seguiu o tema do baile 'Manys x Machina: Fashion in an Age of Technology': "A maravilhosa #ClaireDanes usando meu vestido de organza personalizado feito de Fibra Óptica @metmuseum # MetGala2016."

Antes da grande revelação, Zac postou em suas redes sociais uma série de fotos do vestido, especulando quem iria usar a peça. Em uma das publicações, que mostrou o modelo em preto e branco, ele escreveu: "Adivinha quem está se preparando para o # MetGala2016 #manusxmachina # metball16?".

Outros destaques de moda no tapete vermelho incluíram a top Jourdan Dunn, que usou um vestido metalizado criado por Olivier Rousteing, da Balmain, Taylor Swift, de Louis Vuitton com aplicação de esmas prateadas e Emily Ratajkowski que ostentou elegante vestido branco com as costas nuas.