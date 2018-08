Clã Kardashian/Jenner estrela campanha de lingerie com o tema família

Kendall e Kylie Jenner e Kim, Kourtney e Khloé Kardashian estrelam a nova campanha da Calvin Klein Foto: Willy Vanderperre/ Calvin Klein/ Divulgação

Fotografadas em um celeiro, apenas com alguns tapetes como acessório, as irmãs Kim, Khloé e Kourtney Kardashian e Kendall e Kylie Jenner são as novas estrelas da campanha da Calvin Klein, chamada de "Our Family" (Nossa Família). As fotos, divulgadas nesta segunda, 22, fazem parte de um projeto que já contou com a participação dos irmãos Kaia e Presley Gerber, filhos da modelo Cindy Crawford, da cantora Solange Knowles, acompanhada de seus amigos, e do rapper A$AP Rocky, que posou com o grupo de rappers A$AP Mob.

Uma publicação compartilhada por CALVIN KLEIN (@calvinklein) em 22 de Jan, 2018 às 5:00 PST

As fotos do clã Kardashian/Jenner vieram acompanhada de um vídeo, no qual as irmãs brincam de 'Eu Nunca' e falam coisas que nunca fizeram, como tatuagem e se casar, e ajudaram a ressucitar uma polêmica: a suposta gravidez de Kylie Jenner. A mais nova da família está reclusa desde setembro, quando o site TMZ, anúnciou que ela estaria grávida de seu namorado, o rapper Travis Scott. Nas fotos, Kylie aparece sempre coberta e escondendo a barriga.

Khloé, que está gravida do jogador de basquete Tristan Tompson também parece disfarçando a barriga nas imagens. Coincidentemente - ou não - quando anúnciou em seu Instagram que estava esperando um filho, Khloé usava um top da Calvin Klein.

Todas as fotos da campanha e os vídos promocionais estão disponíveis no site calvinklein.com/mycalvins.