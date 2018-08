Clã Kardashian-Jenner estrela nova campanha da Calvin Klein

As irmãs voltam a participar de uma campanha da marca Calvin Klein Foto: Willy Vanderperre/Calvin Klein

O estilista Raf Simons, diretor criativo da Calvin Klein, parece ter mesmo gostado de trabalhar com as irmãs Kardashian-Jenner. Pela segunda vez, ele recruta o clã para estrelar uma campanha da grife dos EUA – agora, vestindo as criações de verão 2018/19 da Calvin Klein Underwear e da Calvin Klein Jeans, que chegam no Brasil no final de agosto.

Parte da ação global #mycalvins, as imagens contam com Kim Kardashian West, Khloé Kardashian (que, nas fotos, ainda estava grávida da filha True), Kourtney Kardashian, Kendall Jenner e Kylie Jenner, e foram clicadas por Willy Vanderperre na Califórnia.

