Cinderela moderna: vendedora de pães se torna modelo da noite para o dia

O clique de Olajumoke Orisaguna ao lado do rapper Tinie Tempah mudou a sua vida. Foto: Instagram/ @tybello

Em um ano, a vida da modelo Olajumoke Orisaguna se transformou completamente. A nigeriana vendia pães pelas ruas de Lagos, capital do seu país natal, para dar de comer para os seus filhos, lucrarndo apenas cerca de 10 centavos por pão vendido.

Porém, tudo mudou quando Olajumoke saiu na foto do rapper britânico Tinie Tempah. O cantor estava gravando um shooting pela cidade e a vendedora estava apenas passando quando foi clicada. A fotógrafa Ty Bello ficou encantada com a expressão da mulher e postou em seu perfil do Instagram que ela deveria se tornar uma modelo: “Eu ficarei feliz em ajudá-la a criar um portfólio, se ela estiver interessada”, disse na publicação.

No mês seguinte, Olajumoke se tornou capa da revista nigeriana This Day Style. Em entrevista à BBC, a modelo conta sobre como foi a transição de seu modo de vida: "No início, foi difícil para mim, mas as pessoas me ensinavam como posar para fotos, me maquiar, me vestir. Agora estou acostumada com isso". Em seu perfil do Instagram, ela se define como a Cinderela moderna, e já possui 248 mil seguidores.