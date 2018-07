Cinco tendências da Semana de Moda de Paris que você vai querer usar

Desde a última terça, 3, os olhos dos fashionistas estão voltados para Paris, que até a próxima quarta, 11, sedia a semana de moda mais importante do mundo. Das passarelas francesas, saem as ideias que serão copiadas à exaustão e servirão como referência para as coleções de inverno 2016 de marcas de diferentes países. Ainda é cedo para cravar as principais tendências da temporada, mas já dá para destacar os pontos altos até aqui. Confira.

1. As estampas de bicho revisitadas da Dior

Zebras e onças ganharam versões abstratas na coleção da grife Christian Dior, apresentada nesta sexta, 6, em Paris. Os prints de pegada artsy apareceram em malhas de gola alta, facilmente usáveis na vida real, em vestidos de silhueta 60’s, e em botas legging de vinil, que compõem produções poderosas.

Dior - inverno 2016 Foto: divulgação

2. As capas da Lanvin

Alber Elbaz, estilista da grife, buscou no universo equestre a inspiração para sua coleção. Botas montaria curtas e bonés formaram ótimas combinações com vestidos cheios de texturas e capas que prometem virar desejo. Por que não substituir os casacões por elas no próximo inverno? Vale a tentativa!

Lanvin - inverno 2016 Foto: AP Photo/Jacques Brinon

3. Os plissados da Balmain

Lurex, canutilhos e paetês compõem o mix que parece recém-saído dos anos 1980 para a passarela da Balmain. Qual proposta do estilista Olivier Rousteing promete conquistar corações na próxima estação? As saias, calças e vestidos plissados, que esbanjam feminilidade. Muita gente vai comemorar a volta da tendência.

Balmain - inverno 2016 Foto: divulgação

4. As estrelas de Anthony Vaccarello

Conhecido pela estética sexy de suas criações (não à toa ele foi escolhido por Donatella Versace para comanda a marca Versus), Vaccarello manteve-se fiel ao próprio DNA ao mostrar looks predominantemente pretos e cheios de recortes estratégicos. A novidade ficou por conta das aplicações de estrelas, ora metálicas, ora de tecido, que têm potencial para virar hit e ganhar cópias.

Anthony Vacarello - inverno 2016 Foto: divulgação

5. O romantismo rock'n'roll de Isabel Marant

A estilista francesa, queridinha de mulheres descoladas, também não nega as suas origens e apresentou looks que misturavam shapes, tecidos e, claro, traziam as estampas étnicas com que fez fama. Ponto para o truque de styling fácil fácil de copiar: os vestidos de seda leves e fluidos usados com cinto grosso de couro na cintura e botas pesadas de cano médio. Ideia do tipo que tira a monotonia do visual no ato e dá para copiar já.