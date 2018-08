Cinco tendências da próxima estação para esquentar seu inverno já

Um desfile, o da Balenciaga, e duas tendências sobreposições e peles sintéticas, receita infalível para aquecer seu inverno Foto: Valerio Mezzanotti/The New York Times

Termômetros em queda, frentes frias em sequência e inverno, uma combinação que tradicionalmente movimenta o mercado e o varejo em qualquer país. Pensando nisso, decupamos as cinco tendências mais quentes da temporada do inverno 2019 no Hemisfério Norte para você adotar já aqui no Brasil.

SOBREPOSIÇÕES

Um look do inverno 2019 da Prada todo trabalhado na sobreposição; coleção deve chegar às lojas da grife a partir de julho/agosto Foto: Alessandro Garofalo/REUTERS

Influência das ruas no styling das passarelas, as sobreposições ou o famoso look “cebola”, construído em camadas, nunca esteve tão em alta na moda. A sequência natural, com peças menores por baixo e mais amplas e volumosas por cima, é mais convencional, mas suas alternativas criam efeitos bastante interessantes, como se viu nos desfiles da Prada e da Balenciaga.

Das ruas para as passarelas, as sobreposições exageradas e com efeito 'cebola' são um recurso de styling em voga - na foto acima, a versão conceitual (e exagerada) da Balenciaga Foto: Jonas Gustavsson/MCV Photo

PELOS SINTÉTICOS

Em tempos de veganismo em ascensão, sofrimento animal em cheque e tecnologia têxtil avançada, as peles artificiais são as mais novas estrelas das grifes de luxo. Givenchy, Gucci, Armani, Chanel e Michael Kors estão entre as etiquetas que prometeram abandonar de vez os pelos animais. Aqui no Brasil, Ellus e redes de fast-fashion mais conectadas às tendências globais, como Zara, Renner e Forever 21 já têm peças assim.

Um colete de pele artificial da Renner (R$ 199,90) Foto: Divulgação Renner

JAQUETA PUFF

Outro fundamento da temporada são as jaquetas puff ou puffer, os casacos acolchoados que emulam o conforto e a proteção dos doudones de neve ou daquele edredon delícia que você tem em casa, e que ganham uma enorme variedade de leituras. Os mais tradicionais são feitos em nylon e materiais ultraleves e impermeáveis, como os da grife italiana Moncler, que agora surgem em versões alongadas (como a da foto acima, colaboração com a Valentino). Além das versões premium de Moncler, Valentino e Chanel, você pode encontrá-los facilmente em marcas, como Amaro, Riachuelo, C&A, Fila e Ellus.

A jaqueta 'puff' esportiva da Ellus (R$ 498) Foto: Divulgação Ellus

PELE DE CORDEIRO

A pele de carneiro, um hit dos anos 80 e 90, está de volta! Nas passarelas de luxo, em versões supersofisticadas, e em aplicações mais simples, mas não menos bacanas também Foto: Ludwig Bonnet/ cortesia Louis Vuitton

Um tipo de material que fez grande sucesso no fim dos anos 80 e nos 90, as lãs de ovelha e de cordeiro voltaram às passarelas nos desfiles de Louis Vuitton, Dior e Tod’s. Elas podem surgir despretensiosamente colocadas numa gola ou na forração de uma jaqueta jeans, por exemplo, ou em aplicações localizadas e de acabamentos mais trabalhosos, conferindo sofisticação ao look.

Aqui, o a lã de carneiro utilizada na forração de uma jaqueta jeans da Zara Foto: Divulgação Zara

PONCHOS E CAPAS

Um tipo de peça fundamento entre fashionistas, as capas e ponchos ensaiam um retorno no próximo inverno. A da foto acima é do desfile de Alexander McQueen Foto: Divulgação Alexander McQueen

Se você já cansou dos casacos, não se vê usando sobreposições e é do tipo que usa antes o que o resto da humanidade vai usar só daqui algumas estações, os ponchos e capas são a peça certa para você. Sumidos das passarelas e do imaginário fashion, ensaiam uma volta por cima em versões modernizadas (e caras nas) grandes marcas de luxo globais e já reverberam em propostas mais acessíveis, na Amaro, por exemplo.