Cinco cortes de cabelo que vão fazer sua cabeça em 2015

Camadas + franja lateral

Foto:

“Suki Waterhouse ganhou sensualidade com o corte em camadas, que garante textura e volume aos fios. A franja lateral deixa o visual mais moderno e adulto."

Longo volumoso

Foto:

“O cabelo comprido está de volta, mas, em vez de liso, o legal é usa-lo com textura e uma pegada boho. Gisele Bündchen prova que o corte deixa a mulher mais jovem e cool. Conseguimos o efeito fazendo repicados por toda a cabeça."

Base reta ligeiramente desfiada

Foto: John Shearer/Invision/AP

“A Sienna Miller definitivamente entra no raking dos cabelos mais admirados. Ela sabe ousar no corte sem erro. A base reta ligeiramente desfiada traz leveza ao rosto. A combinação de corte, cor e textura garantem atitude fashion e um visual zero careta."

Fios retos nos ombros

Foto: Jordan Strauss/Invision/AP

“Esse comprimento, que chamamos de shoulder lenghts, funciona bem para mulheres maduras, como Julianne Moore. Além de elegante e simples, o corte ajuda a encorpar fios muito finos."

Curto com camadas

Foto:

“Apesar de ter base reta, o corte de Emma Stone possui movimento graças às camadas desfiadas nas pontas. O penteado com ondas displicentes e franja lisa contornando o rosto e é ótimo para diminuir a testa.”