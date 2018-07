Cia Marítima expande seus negócios no mercado norte-americano

A campanha do verão 2019 da Cia Marítima, que vai abrir duas lojas nos EUA Foto: Nicole Heiniger/Divulgação

Com lojas em Portugal e na Ilha da Madeira, a marca de beachwear Cia Marítima continua seu projeto de internacionalização, agora em solo norte-americano. A grife do grupo Rosset, dono das marcas Valisere, Triumph e Água Doce, vai abrir lojas no Aventura Mall, em Miami, e no Town Center, em Boca Raton.

"O mercado americano é um polo com muita visibilidade e acreditamos que a chegada em Miami será positiva. Queremos levar o conceito e DNA da marca para lá, começando pela Flórida e com projeto de expandir para a Califórnia", diz Benny Rosset, CEO da grife. "O mesmo crescimento ocorre em paralelo pela Europa, começando em Portugal, com planos de buscar locais nas cidades com climas mais quentes", conclui.