Christina Aguilera aparece sem maquiagem em capa de revista

Christina Aguilera surgiu quase irreconhecível sem maquiagem Foto: Bang Showbiz

Conhecida por seu visual glamuroso, Christina Aguilera surgiu quase irreconhecível na capa da mais recente edição da revista norte-americana Paper. A cantora de 37 anos trocou seu visual característico, com ondas impecáveis nos cabelos e batom vermelho, para um bem mais natural, sem maquiagem e com as sardas à mostra.

Em entrevista à publicação, ela conta que sempre gostou de experimentar novos estilos. "Eu sempre amei a teatralidade, criar uma história e interpretar uma personagem nos clipes ou no palco”, disse. “Mas estou em um momento, inclusive musicalmente, em que é libertador poder se livrar de tudo e apreciar quem você, sua beleza real”.

No editorial produzido pela revista, a ex-jurada do reality show The Voice aparece tanto com o rosto lavado quanto com uma maquiagem dramática nos olhos. Abandonar os pincéis, bases e batons, afinal, não está nos seus planos. “Eu sou uma garota que gosta de um visual produzido, não vamos confundir as coisas”, brincou.

Nas redes sociais, fãs de Aguilera elogiaram o look natural, que lhe rendeu comparações à cantora Kesha.