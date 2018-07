'Chocada com os directs que recebi perguntando qual dieta fiz', desabafa blogueira com câncer

Agora com 24 anos, Nara Almeida está passando por sessões de quimioterapia Foto: Instagram.com/@almeidanara

Em agosto deste ano, a blogueira maranhense Nara Almeida, que na época tinha 23 anos, foi diagnosticada com um câncer de estômago - e, desde então compartilha todo o processo do tratamento com seus 785 mil seguidores no Instagram.

Leia também: Miss Reino Unido devolve sua coroa ao ser pedida para perder peso

Nara conta que começou a perceber que havia algo errado com seu corpo pois não conseguia se alimentar e sentia muitas dores. Depois do diagnóstico, ela operou o estômago, está fazendo quimioterapia e anda com uma sonda no nariz, por onde é alimentada. Todo este processo fez com que ela perdesse 9 kg, indo dos 55 kg para os 46 kg em apenas três meses.

Em uma foto no Instagram, a blogueira fez um desabafo criticando as pessoas que estavam elogiando seu corpo e pedindo sua dieta. "Tô chocada com a quantidade de directs que recebi de meninas perguntando qual dieta eu fiz pra ficar magrinha assim, todas elogiando e afirmando que estou com o corpo dos sonhos", escreveu. "O preço que estou pagando pra ter este corpo que vocês consideram 'dos sonhos' é muito alto."