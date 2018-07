Estilo oompa-loompa: Cheetos lança bronzeador com a cor do salgadinho

A Cheetos lançou um bronzeador da cor do salgadinho Foto: Divulgação

Você já deve ter passado pela experiência de comer um salgadinho e ver seus dedos ficarem manchados de laranja por causa do corante, certo? Pois agora o tom vibrante migrou para a necéssaire de maquiagem.

A Cheetos lançou um bronzeador em creme para o rosto laranja fluorescente, da mesma cor do salgadinho (felizmente, o cheiro do produto não é o do snack). O bronzeador custa 11,99 dólares (cerca de 38 reais), mas já está esgotado no site da marca.

O youtuber americano Matthew Tronconi, conhecido como Clawdeena9, testou o produto e definiu: "Estou parecendo um oompa-loompa".

Confira.