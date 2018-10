Chanel recria praia com ondas de verdade para desfile em Paris

Chanel recria uma praia no Grand Palais, em Paris Foto: Bertrand Guay/AFP

Qual o limite para as extravagâncias de Karl Lagerfeld? A pergunta parece ressoar ao fim de cada desfile da Chanel, em que seu diretor criativo põe à prova cenários cada vez mais megalomaníacos. Desta vez, o estilista alemão recriou uma orla no Grand Palais, em Paris, com direito a ondas e areia de verdade. Antes disso, a passarela da grife já teve como pano de fundo uma floresta, uma cachoeira, um supermercado e até uma estação espacial – com direito a um foguete (literalmente) decolando no palácio francês na apresentação de outono/inverno 2017.

Para esta coleção de primavera/verão 2019, Lagerfeld mirou no estilo de vida praiano, misturando elementos inspirados em uma viagem de verão – pense em chapéus de palha e estampa de guarda-sóis – a outros típicos da etiqueta, como os casaquetos de tweed e os vestidos de festa mídi em preto e branco.

As bolsas foram usadas em duplas no desfile Foto: Bertrand Guay/AFP

Como se estivessem em um passeio despretensioso pela praia, as modelos entravam descalças na areia, depois subiam em um píer e calçavam chinelos transparentes. A paleta de cores era adocicada com toques cítricos, enquanto as modelagens apareciam levemente arredondadas e afastadas do corpo.

Em uma coleção mais leve e jovem que as anteriores, Karl Lagerfeld apresentou ainda sua própria versão da bermuda de ciclista, que promete dominar as vitrines da próxima estação. De encher os olhos, os acessórios dividiam-se entre praianos, como as mini-bolsas e chinelos de palha, e os com inspiração vintage, caso das bolsas de matelassê usadas em duplas e dos cintos de corrente dourada com letras formando o nome da marca.

Seguindo a fórmula que já provou ser um sucesso, o estilista escolhe não levantar bandeiras políticas e sociais em suas apresentações, oferecendo um clima escapista aos fashionistas no nono e último dia da semana de moda de Paris.

Desfile de primavera/verão 2019 da Chanel Foto: Bertrand Guay/AFP

Desfile de primavera/verão 2019 da Chanel Foto: Stephane Mahe/REUTERS

Desfile de primavera/verão 2019 da Chanel Foto: Christophe Petit Tesson/EFE

A bolsa de rede foi uma das apostas da grife Foto: Bertrand Guay/AFP

A modelo Kaia Gerber também participou do desfile Foto: Stephane Mahe/REUTERS

O modelo Baptiste Giabiconi fez as vezes de salva-vidas na apresentação Foto: Bertrand Guay/AFP

Desfile de primavera/verão 2019 da Chanel Foto: Bertrand Guay/AFP

Desfile de primavera/verão 2019 da Chanel Foto: Christophe Petit Tesson/EFE