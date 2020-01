Chanel realiza desfile com inspiração na infância de Coco Chanel

A modelo Gigi Hadid participou do desfile realizado pela Chanel na Semana de Moda de Paris Foto: Christophe Archambault / AFP

A Chanel transportou os convidados da Semana de Moda de Paris, nesta terça-feira, 21, para um jardim cheio de ervas aromáticas, onde modelos mostraram peças em preto, branco e cinza, em um aceno ao período em que a fundadora Coco Chanel passou em um convento.

A estilista, que iniciou sua marca de roupas em 1910, passou vários anos na Abadia de Aubazine, no sudoeste da França, quando era adolescente, após a morte da mãe. Ela aprendeu a costurar no convento, administrado por freiras como orfanato.

A estilista Coco Chanel Foto: Reprodução do livro 'Dormindo com o Inimigo'

Os trajes em preto e branco das freiras, duas cores recorrentes no repertório de Chanel e nos modelos apresentados no salão de exposições Grand Palais, em Paris, teriam inspirado a estilista.

O Grand Palais foi transformado no jardim da Abadia de Aubazine, França, onde Coco Chanel cresceu Foto: Christophe Archambault / AFP

A casa de moda francesa é um dos grandes nomes que apresentam criações únicas como parte da Semana de Moda em Paris. A atual diretora criativa da Chanel, Virginie Viard, que sucedeu Karl Lagerfeld após sua morte no ano passado, exibiu uma série de peças abotoadas em sintonia com a decoração, enquanto as modelos passavam ao redor de uma fonte em jardim de plantas aromáticas.

Modelos durante o desfile da Chanel na Semana de Moda de Paris Foto: Christophe Archambault / AFP

Alguns trajes da coleção Primavera-Verão 2020 ecoaram os uniformes de alunas, incluindo sapatos pretos de couro com pequenas meias brancas. A modelo Gigi Hadid apresentou um terno preto com um colarinho branco particularmente austero.