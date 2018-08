Chanel leva a primavera a Paris com um extravagante jardim de rosas

Desfile primaveril da Chanel ocorreu no segundo dia da Semana de Alta-Costura Foto: AFP PHOTO / Patrick KOVARIK

PARIS (Reuters) - A Chanel levou nesta terça, 23, um toque de início de primavera à semana de moda de Alta-Costura de Paris, com modelos desfilando delicados vestidos floridos sob arcos cobertos de rosas e em torno de uma fonte em um jardim especialmente construído para o desfile. A coleção do estilista Karl Lagerfeld, de 84 anos, divulgada dentro do salão de exibição Grand Palais, em Paris, incluiu um terninho de casamento com um enorme adereço de penas. Peças em rosa claro e branco dominaram a apresentação, com pregas e saias de diversas camadas. Além das rosas reais florescendo nos trellises, convidados foram recebidos com flores bordadas em uma volumosa saia inspirada na década de 50 com borrões de cor ao estilo aquarela. Modelos - incluindo Kaia Gerber, 16, filha da supermodelo Cindy Crawford - mostraram botas em seus looks, algumas com laços, outras com lantejoulas e joias. Exibições do seleto clube de alta costura de Paris – um pequeno círculo de designers criando roupas de luxo feitas à mão para clientes – vão até 25 de janeiro.