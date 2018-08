Chanel lança sua primeira linha de maquiagem para homens

Nome da linha é uma homenagem a Boy Capel, namorado de Coco Chanel Foto: Chanel/Divulgação

Para Coco Chanel, beleza nunca foi uma questão de gênero, mas sim de estilo. E a marca acaba de reafirmar o legado de sua criadora, lançando uma linha de maquiagem masculina. Batizada de Boy de Chanel, uma homenagem a Boy Capel, namorado de Coco, a coleção será lançada em setembro na Coréia do Sul e chega ao Brasil em 2019, quando será vendida exclusivamente no e-commerce da grife.

"Preto e branco. Luz e sombra. Assim como Gabrielle Chanel pegava emprestado elementos do guarda-roupa masculino para vestir as mulheres, a Chanel se inspira no mundo feminino para escrever um novo capítulo da estética dos homens", explica a marca. "Linhas, cores, atitudes, gestos ... Não há nada absolutamente feminino ou masculino: o estilo sozinho define a pessoa que desejamos ser."

A coleção é composta de três itens: uma base de cobertura leve, com FPS 25 e ácido hialurônico, disponível em quatro tons, um lip balm que promete oito horas de hidratação e um lápis de sobrancelha a prova d'água, em quatro cores diferentes. "Textura com uso instintivo, fórmulas imperceptíveis e de longa duração, que proporcionam um acabamento natural. Três itens de maquiagem que irão aumentar sua autoestima que de maneira perfeita e invisível irão minimizar imperfeições", diz a Chanel em release.