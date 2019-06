Chanel e Fendi prestam homenagem a Karl Lagerfeld em Paris

Tributo em homenagem ao estilista Karl Lagerfeld foi realizado no Grand Palais de Paris. Foto: Christophe Archambault / AFP

Quatro meses após sua morte, o estilista Karl Lagerfeld foi homenageado pela Chanel e Fendi, grifes em que atuou durante sua carreira como designer de moda. O evento foi realizado nesta quinta-feira, 20, no Grand Palais de Paris, local em que o kaiser apresentou os mais impressionantes desfiles da Chanel.

Batizado de Karl For Ever, o tributo contou com performances ao vivo, leituras dramáticas e a exibição de um breve documentário narrado pelo estilista e com cenas gravadas antes de sua morte. Além de seu trabalho na moda, a celebração também destacou suas paixões pessoais, como o tango, a literatura e a música.

Artistas e amigos de Lagerfeld, como Pharrell Williams, Anna Wintour e Cara Delevingne, estavam presentes na homenagem.

