Vestido, luvas, chapéu e sombrinha compunham o look básico das senhoras elegantes em 1915. Nos anos 40, tailleurs discretos de cintura marcada eram a bola da vez. O visual hippie paz e amor de 70 foi substituído pelo maximalismo de cores em 80. Em 1995 todo mundo queria ser grunge, em 2005, patricinha, e em 2015, chique e cool. Essas e outras variações do jeito de se vestir ao longo do último século são apresentadas no vídeo "Cem Anos de Moda em Dois Minutos", produzido pelo site de compartilhamentos 'Mode'. Em pouco tempo, o telespectador embarca em uma viagem interessante para o passado com a ajuda de uma modelo, maquiadores e figurinistas. Vale dar o play!