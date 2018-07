Céline Dion vira uma diva da alta costura para a Vogue América

Céline Dion foi uma das convidadas do desfile da Dior Foto: REUTERS/Charles Platiau

Céline Dior é a mais nova queridinha do mundo da moda. Uma prova disso é que ela foi convidada pela Vogue América para mostrar os melhores looks da última Semana de Alta Costura, que ocorreu entre os dias 2 e 5 de julho.

A cantora usou looks da Chanel, Dior, Giambattista Valli, Maison Margiela e Rodarte no vídeo em que mostra seu lado mais irreverente e um pouco de seus talentos musicais. As cenas foram gravadas pelas ruas de Paris e no tradicional Hotel Ritz.

"O caso de amor entre Céline Dion e a alta costura só pode ser descrito como mágico. Ela parece uma criança na primeira fila, com os olhos fixos nos looks como se fossem doces em uma vitrine", descreveu a publicação.