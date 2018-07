C&A lança linha de camisetas sustentáveis

C&A lança sua primeira linha de camisetas sustentáveis Foto: Hick Duarte/ C&A/ Divulgação

Aproveitando o debate, a C&A lança a sua primeira linha de camisetas sustentáveis, confeccionadas de uma forma social e ambientalmente responsáveis. Além disso, todas as etapas do processo produtivo tiveram reuso de água e se utilizaram de energia renovável.

A coleção recebe o nível Gold no Programa de Certificação da Cradle to Cradle™, que é uma forma de avaliar se o produto e os materiais utilizados em sua confecção são seguros para a saúde humada e para o meio ambiente. Essa certificação é dividida em nível Basic, Bronze, Silver, Gold ou Platinum e é concedida pelo Cradle to Cradle Institute.

A aposta é em um design clássico, que também facilite a reutilização do tecido no futuro. São 6 opções de cores da linha: branco, preto, rosa, azul pastel, azul marinho e azul esverdeado e cada peça custa R$19,99.