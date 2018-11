C&A lança coleção em parceria com a marca italiana Missoni

Coleção da Missoni para a C&A chega às lojas no dia 14 de novembro Foto: Zee Nunes/ C&A/ Divulgação

A Missoni, grife italiana conhecida por suas roupas coloridas, de tricô e a estampa de zigue-zague, celebra 65 anos em 2018 e, entre as comemorações, se uniu à C&A para uma coleção cápsula.

A linha, que mistuta o DNA chique e sofisticado da grife com os preços baixos da rede de fast fashion, é dividia em quatro cartelas de cores: black and white, multicolor, earth colors (com tons terrosos) e warm shades (com um mix de cores quentes, pensadas para o verão). "As brasileiras apreciam muito a Missoni, mas somos uma empresa pequena, não conseguiríamos vir para cá", explica Angela Missoni, diretora de criação da grife. "Ao nos unirmos a uma rede de varejo, conseguimos resolver isso."

Angela, que é filha de Rosita e Ottavio Missoni, os fundadores da grife, trabalhou em conjunto com a equipe de estilo da C&A - que durante três anos voou para a Itália para realizar o projeto - e aprovou cada uma das 44 peças da coleção. "Assim como as italianas, as brasileiras amam cores, conforto e moda", conta ela.

A coleção mistura itens de moda praia, como um biquíni, chapéu e saídas, com peças mais urbanas, como vestidos, casacos e camisetas, e acessórios, como bolsas e sandálias. Os suéteres, as peças em tricô e as estampas de zigue-zague coloridos, os carros chefes da marca, também estão presente.

A coleção da Missoni para a C&A chega em 29 lojas selecionadas da rede de fast fashion nesta quarta, 14, e também no site, com valores entre R$ 89 (chapéu) e R$ 449,99 (vestido).