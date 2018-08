Cavalera lança uma linha de camisetas satirizando presidenciáveis

Um dos modelos da linha de camisetas Sátira Política, da Cavalera, ironizando com seu 'Bozonaro' Foto: Divulgação Cavalera

“CUIDADO, o futuro do país pode estar na caçamba rs! #BoaSorteBrasil”. Com essa legenda e uma foto de uma modelo usando uma camiseta do “Bozonaro”, a Cavalera apresentou nesta segunda, 6, a primeira de uma série de camisetas de uma linha intitulada Sátira Política.

Bombou no Insta com impressionantes 9856 curtidas e 1416 comentários (até o fechamento deste post), um recorde no feed da @cavalera. Além dele, há ao menos outros dois modelos, um estampando o “Alckdead” “para presidente do inferno” (a legenda aconselha “o seu seriado favorito pode ser o seu pesadelo”, brincando com o trocadilho de Walking Dead, a série em que o mundo é dominado por zumbis assassinos) e “Ciro Duas Caras” “para presidente, ou não!”.

No ranking de curtidas, assim como nas pesquisas de intenção de voto, reina a paródia de Bolsonaro, com quase 10 mil curtidas, seguido pelas camisetas dedicadas a Alckmin (5372 curtidas) e a Ciro (2252 curtidas), ambas postadas depois e, portanto, com menos tempo de exposição.

Nos posts da marca, muitos comentários perguntam da camiseta de Lula. Ela deve ser lançada em breve, após a escolha de uma estampa feita por meio de um concurso online. "Vamos lançar logo", diz o empresário Alberto Hiar, dono da marca, que não pretende votar em ninguém para presidente. "Para nós o Lula não pode ser candidato. Por isso não fiozemos a camiseta [antes]. Estávamos esperando a convençao do partido."

A quem interessar possa, as camisetas estão à venda na flagship da Cavalera na rua Oscar Freire, em São Paulo, por R$ 159.