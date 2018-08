Cavalera lança coleção em parceria com alunos do Senac

O moletom masculino está entre as peças que vão ser comercializadas Foto: Marcia Fasoli/Divulgação

A Cavalera lança nesta quinta-feira, 16, a coleção CavaLove, uma parceria com a estilista Thaís Gusmão e com alunos do curso de Design de Moda - Estilismo e Modelagem, do Centro Universitário Senac. Feita a partir de sobras de tecidos da marca, a linha conta com 28 peças, das quais sete estarão à venda nas lojas.

Supervisionados por professores do Senac, os estudantes participaram de cada etapa da produção – da escolha de tecidos e aviamentos, passando pela aprovação das estampas e testes de caimento, até a definição de preços das peças.

“Nossa proposta pedagógica tem como objetivo estimular a criatividade e o empreendedorismo, fazendo o aluno buscar novos formatos de negócios, fontes de pesquisa e inspiração para o desenvolvimento de produtos”, diz Viviane Kozesinski, coordenadora do curso. A ideia do projeto é que os alunos desenvolvam uma coleção com viabilidade comercial, qualidade e inovação.

Para Alberto Hiar, diretor criativo da Cavalera, a parceria está em total sintonia com a filosofia da etiqueta: “Trabalhar com estudantes de moda do Senac foi um meio de ajudar na formação desses profissionais para que cheguem mais preparados ao mercado e ajudem nossa indústria a ser mais competitiva”.

“É uma coleção feita com o coração, onde olhei para tudo o que me faz bem e para as coisas que acredito neste tempo de tantas mudanças e transformações”, completa a estilista Thaís Gusmão, consultora do projeto.