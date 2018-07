Casais unidos pelo guarda-roupa

Quando se trata de amor, não há regra. Se os opostos se atraem ou não, é difícil dizer, mas a sintonia que envolve certos casais por aí é tanta que ambos acabam ficando parecidos, inclusive em termos de estilo. Juntos há seis anos, Gisele Bündchen e Tom Brady, por exemplo, compartilham um jeito básico e casual de vestirem para o dia a dia. Ambos são fãs do combo infalível jeans + camiseta + jaqueta. Já a it-girl Olivia Palermo, famosa pelos looks modernos e impecáveis, encontrou sua versão masculina no alemão Johannes Huebl, seu marido.

Kim Kardashian e Kanye West também entram na lista. Segundo Kim, é o rapper o responsável pela escolha de boa parte das produções dela. "Kanye sempre me traz roupas diferentes de viagens e foi ele quem me apresentou aos grandes estilistas", disse a socialite durante sua recente visita ao Brasil. Básicos, elegantes, extravagantes, boho, cool... Veja na galeria mais duplas que, além do amor, adotaram um estilo único para chamar de seu.